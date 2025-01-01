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L’One
Киноафиша L’One

L’One

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Сольный концерт L’One в Санкт-Петербурге

11 октября L’One, популярный российский рэп-исполнитель, проведет свой сольный концерт в Северной столице. Это долгожданное событие для всех поклонников музыканта, которые с нетерпением ожидали его выступления.

Где и когда?

Концерт состоится на одной из лучших концертных площадок Петербурга — клубе A2. Здесь зрители смогут насладиться не только качественным звуком, но и просторным танцполом, который позволит полностью погрузиться в атмосферу шоу.

Что услышат зрители?

На концерте L’One прозвучат все его самые известные хиты, а также треки с нового альбома «Пиросмани». Этот альбом уже успел привлечь внимание критиков и поклонников, и его песни обещают стать настоящими хитами.

Почему это стоит увидеть?

Не упустите шанс стать частью уникального музыкального шоу, насыщенного яркими эмоциями и неповторимой харизмой L’One. Каждый его концерт — это не просто выступление, а настоящий праздник, который дарит зрителям незабываемые впечатления.

Приходите 11 октября в A2 и погрузитесь в мир музыки и эмоций вместе с L’One. До встречи!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

L’One L’One L’One

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