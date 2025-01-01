L’One. Концерт с хором и симфоническим оркестром

19 октября L'ONE вновь порадует своих слушателей уникальным музыкальным опытом. На одной из лучших концертных площадок страны пройдет масштабное шоу с симфоническим оркестром и хором.
Зрителей ждет исполнение оркестровых версий новых песен альбома «ПИРОСМАНИ», а также популярных треков L'ONE. Весь вечер будет наполнен яркими эмоциями и музыкальными открытиями, благодаря участию вокального хора HOR и одного из лучших оркестров страны.
Готовы повторить опыт концертов L'ONE с симфоническим оркестром? Это будет незабываемое событие, которое нельзя пропустить!
Когда: 19 октября
Где: LIVE АРЕНА
До встречи на концерте!