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Билеты от 2400₽
Киноафиша L’One. Концерт с хором и симфоническим оркестром

L’One. Концерт с хором и симфоническим оркестром

12+
Возраст 12+
Билеты от 2400₽

О концерте/спектакле

Музыкальное шоу L'ONE с симфоническим оркестром

19 октября L'ONE вновь порадует своих слушателей уникальным музыкальным опытом. На одной из лучших концертных площадок страны пройдет масштабное шоу с симфоническим оркестром и хором.

Программа вечера

Зрителей ждет исполнение оркестровых версий новых песен альбома «ПИРОСМАНИ», а также популярных треков L'ONE. Весь вечер будет наполнен яркими эмоциями и музыкальными открытиями, благодаря участию вокального хора HOR и одного из лучших оркестров страны.

Не упустите возможность!

Готовы повторить опыт концертов L'ONE с симфоническим оркестром? Это будет незабываемое событие, которое нельзя пропустить!

Когда: 19 октября
Где: LIVE АРЕНА

До встречи на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
19:00 от 2400 ₽

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