L’One. Концерт с хором и симфоническим оркестром

Музыкальное шоу L'ONE с симфоническим оркестром

19 октября L'ONE вновь порадует своих слушателей уникальным музыкальным опытом. На одной из лучших концертных площадок страны пройдет масштабное шоу с симфоническим оркестром и хором.

Программа вечера

Зрителей ждет исполнение оркестровых версий новых песен альбома «ПИРОСМАНИ», а также популярных треков L'ONE. Весь вечер будет наполнен яркими эмоциями и музыкальными открытиями, благодаря участию вокального хора HOR и одного из лучших оркестров страны.

Не упустите возможность!

Готовы повторить опыт концертов L'ONE с симфоническим оркестром? Это будет незабываемое событие, которое нельзя пропустить!

Когда: 19 октября

Где: LIVE АРЕНА

До встречи на концерте!