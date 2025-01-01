Спектакль Лолита

Лолита: Опера Родиона Щедрина по роману Владимира Набокова

Сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках

Полная коллекция опер Щедрина в Мариинском театре

С появлением «Лолиты» коллекция опер Родиона Щедрина, исполняемых в Мариинском театре, достигает завершенности. Здесь представлены все его оперы. Написанная в 1992 году, «Лолита» обозначена автором как grand opera. С момента мировой премьеры в Стокгольме (1994) она ставилась лишь четыре раза: в Перми (2003), Висбадене (2011) и Праге (2019). В 2020 году пражский спектакль был перенесен в Санкт-Петербург.

Композитор высоко ценит пражскую постановку, называя ее наиболее удачной и близкой как своей партитуре, так и книге Набокова:

«Помимо сюжетности, там найдена интересная интонация, сочетающая трагичность и нежность. Сам Набоков называл “Лолиту” патетической книгой, и мне кажется, что режиссеру удалось передать ту нежность, которой она наполнена. Постановка основана на художественных позициях, а не на пересказе якобы эротического сюжета. Это история трагических судеб, полная тонкости и драматизма».

Визуальная концепция спектакля

Сцена вращающейся конструкции, созданная режиссером Славой Даубнеровой, добавляет спектаклю динамики и образной многослойности. Благодаря игре света и таинственной атмосфере, спектакль создает эффект «3D-оперы», плавно перенося зрителя из одной сцены в другую.

Музыкальное богатство и образы героев

Исполнительница заглавной партии Пелагея Куренная описывает «Лолиту» как совершенно особое произведение, непохожее на другие оперы Щедрина:

«Это триллер с элементами мистики и романтическими моментами. Композитор создал совершенно разных персонажей, у каждого из которых свой музыкальный язык. Лолита меняется от первого акта к финалу: от резвушки в начале к трагическому образу во втором акте, наполненному болью и лирикой».

Музыка Щедрина передает глубину эмоций героев, от трагических аккордов до нежных кантилен. Каждая партия, будь то Гумберт, Шарлотта или Куильти, раскрывает индивидуальность персонажа.

Набоков и Щедрин: искусство переноса

В этом произведении Щедрин сумел перенести сложный текст Набокова в оперный жанр, сохранив его художественную ценность и эмоциональную насыщенность. Опера раскрывает новую грань восприятия романа, предлагая зрителю трагическую и проникновенную историю, наполненную как музыкальным, так и визуальным мастерством.