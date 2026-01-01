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Лолита
Киноафиша Лолита

Спектакль Лолита

Постановка
Театр ЛДМ «Новая сцена» 18+
Возраст 18+

О спектакле

Мюзикл по шедевру Набокова в театре ЛДМ «Новая сцена»

Театральный взгляд на шедевр Набокова

Мюзикл «Лолита» в театре ЛДМ «Новая сцена» покоряет петербургскую публику уже три года. Этот спектакль привлекает внимание своей уникальной интерпретацией классического романа Владимира Набокова, предлагая зрителям глубокое и современное прочтение известной истории.

Сложная тема на театральной сцене

При создании мюзикла авторская группа театра осознавала, что им предстоит трудный путь. История о Гумберте и Лолите затрагивает сложные и деликатные темы, включая соблазнение юной девушки взрослым мужчиной. В спектакле эта тема обрабатывается через судебный процесс – Небесный Суд, где Гумберт объясняет свои действия и испытывает последствия своих поступков.

Новый взгляд на Лолиту

Одним из ключевых отличий мюзикла от романа является внимание к образу Лолиты. В книге она представлена в основном как объект желания Гумберта, тогда как в мюзикле Лолита получает равнозначное внимание. Спектакль исследует её внутренний мир и причины, почему она ведет себя так, что взрослый мужчина теряет контроль над своими чувствами.

Психологическая глубина

При создании либретто авторы работали с психологами, чтобы точно отразить особенности формирования характера и личности девочек, выросших в сложных условиях. Лолита, растущая с токсичной матерью, нуждается в любви и внимании, что делает её уязвимой для манипуляций взрослых. Это создает драматический контекст, который усиливает переживания зрителей.

Терапевтическое искусство

Мюзикл «Лолита» стремится к терапевтическому воздействию. Он не только исследует сложные человеческие драмы, но и позволяет зрителям сопереживать героям, затрагивая их собственные болевые точки. Искусство, по мнению авторов, должно исцелять души, и этот спектакль создан именно с этой целью, предлагая глубокое понимание и новое восприятие сложной темы.

 

Режиссер
Борис Малевский
В ролях
Всеволод Макаров
Евдокия Малевская
Роман Никитин
Маргарита Колганова
Наталья Мартынова
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