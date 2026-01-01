Лолита
18+
Продолжительность 120 минут
О концерте

Концерт Лолиты в Сочи: искренность и юмор на одной сцене

В Концертном зале «Фестивальный» пройдет концерт одной из самых ярких и неожиданных артисток — Лолиты. Зрители отмечают, что ее творчество способно исцелять душу и наполнять эмоциональной теплотой.

Программа вечера

Концерт обещает стать незабываемым событием. В программе запланировано личное общение с аудиторией, а также исполнение популярных хитов: «Папа», «Раневская», «Ориентация» и «Пошлю его на». Зрители не просто слушают, они активно участвуют в шоу, поют хором и разделяют с артисткой смех и слезы.

Эмоции и взаимоотношения

Если вам нужен душевный разговор, Лолита станет отличным собеседником. Многие зрители говорят, что во время концерта складывается ощущение, будто она близкий человек — подруга или сестра. Двухчасовое общение насыщено искренностью и юмором, где напряжение смято светлыми моментами.

Энергия и атмосфера

Концерт обещает быть динамичным и ярким: известные хиты, такие как «Шампанское» и «Шпилька-каблучок», побуждают зрителей к танцам и веселью. Лолита не боится быть смешной, открытой и искренней перед публикой, что делает атмосферу концерта по-настоящему уникальной. Не забудьте подучить слова к «Титанику» — вам точно захочется спеть вместе с ней!

Исполнители
Лолита Милявская
19 сентября суббота
19:00
Фестивальный Сочи, Орджоникидзе, 5
от 2500 ₽

