Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Лолита
Билеты от 6000₽
Киноафиша Лолита

Лолита

18+
Продолжительность 120 минут
Возраст 18+
Билеты от 6000₽

О концерте

Концерт Лолиты в вашем городе

Ее творчество не только радует зрителей, но и дотрагивается до сердец, помогая пережить даже самые трудные моменты.

Концерт продлится два часа и подарит зрителям самые известные хиты, включая «Ориентация», «Пошлю его на», «Шампанское» и «Шпилька-каблучок». Лолита известна своим умением быть смешной и искренней, а одно из самых запоминающихся выступлений — это исполнение «Титаника».

Эмоциональное взаимодействие с артистом

Каждое выступление Лолиты превращается в уникальное событие благодаря ее личному общению со зрителем. Во время концертов смех чередуется с нежными моментами, когда артистка исполняет пронзительные песни, как, например, «Папа» и «Раневская». Зрители становятся активными участниками шоу и хором поют любимые хиты.

Танцевальный заряд

Не упустите возможность насладиться праздником музыки! Каждое выступление Лолиты — это не просто концерт, а возможность танцевать под зажигательные мелодии «Шампанского» и «Шпильки-каблучка».

Важно отметить, что концерт длится 2 часа без антракта, и зрители получите заряд положительных эмоций и хорошую атмосферу.

Купить билеты на большой концерт Лолиты можно на Ticketland.

Обратите внимание: возрастные ограничения — 18+

Купить билет на концерт Лолита

Помощь с билетами
Ноябрь
29 ноября воскресенье
20:00
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
от 6000 ₽
В других городах
Март
11 марта среда
19:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 6000 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
14 апреля в 20:00 Spaten Haus Grand
от 1590 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
1 марта в 19:00 Glavstandup Hall
от 1490 ₽
Burlesque & Stand Up
18+
Юмор Вечеринка
Burlesque & Stand Up
1 марта в 19:00 Club №1
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше