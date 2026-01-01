Лолита с большим сольным концертом в TAU!

Если вам нужен психотерапевт, лучше Лолиты не найти. «Ее творчество лечит», — делятся впечатлениями зрители после концертов. На этом шоу вас ждет полтора часа очень личного общения, где каждый почувствует себя, как будто она — ваша близкая подруга, соседка или сестра.

Эмоции и музыка

Весь концерт наполнен смехом, который чередуется со слезами от пронзительных стихов Цветаевой и душевной песни «Папа». Каждое выступление Лолиты становится настоящим событием: ее спектакли не оставляют равнодушными.

Хиты и атмосфера

Зрители поют хором такие хиты, как «Ориентация» и «Пошлю его на». Эти песни уже давно стали гимнами ее концертов. А чего стоит «Шампанское» и «Шпилька-каблучок»! Здесь поистине «танцуют все»!

Искренность и обаяние

Лолита — это певица, которая не боится быть смешной и даже некрасивой. Но от ее обаяния невозможно оторваться! И, конечно, не забудьте подучить слова к «Титанику» — вам это пригодится на концерте!