Лолита. Summer Sound х билайн

Летний концерт Лолиты на Summer Sound x Билайн в Москве

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному вечеру! Лолита вновь порадует своих поклонников летним концертом на Summer Sound x Билайн. Многогранная и неповторимая, она сама создала свой уникальный стиль, сочетая в себе отчаянность и нежность.

Ностальгия по любимым хитам

На концерте прозвучат все ваши любимые песни, которые каждый из вас знает наизусть. Это отличный шанс спеть вместе с Лолитой и окунуться в атмосферу настоящего праздника!

Условия VIP-обслуживания

Для тех, кто желает получить максимальный комфорт, предусмотрены специальные зоны:

Билайн VIP Lounge: отдельный VIP-вход, рассадка в VIP-зоне, соответствующая купленным местам. Вы сможете наслаждаться обслуживанием официантов и широким выбором напитков в отдельном баре. Лучший вид на сцену гарантирован!

отдельный VIP-вход, рассадка в VIP-зоне, соответствующая купленным местам. Вы сможете наслаждаться обслуживанием официантов и широким выбором напитков в отдельном баре. Лучший вид на сцену гарантирован! VIP-трибуна Афиша в Т-Банке: отдельный вход и размещение на обособленной VIP-трибуне. Здесь вы сможете насладиться превосходным видом на сцену без необходимости в сидячих местах.

Танцевальный партер и фан-зона

Для любителей активного отдыха предусмотрены:

Танцевальный партер: входной билет на концерт дает возможность находиться в общей зоне танцевального партера, где можно свободно двигаться и наслаждаться атмосферой.

входной билет на концерт дает возможность находиться в общей зоне танцевального партера, где можно свободно двигаться и наслаждаться атмосферой. Фан-зона: билет на концерт позволит вам занять место в зоне, ближайшей к сцене, чтобы увидеть Лолиту вблизи.

Готовьтесь заранее

Чтобы не задерживать запуск концерта, рекомендуем готовить билеты заранее. Не упустите шанс стать частью этого яркого события!