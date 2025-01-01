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Билеты
Лолита. Summer Sound х билайн
Билеты от 4000₽
Киноафиша Лолита. Summer Sound х билайн

Лолита. Summer Sound х билайн

16+
Возраст 16+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Летний концерт Лолиты на Summer Sound x Билайн в Москве

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному вечеру! Лолита вновь порадует своих поклонников летним концертом на Summer Sound x Билайн. Многогранная и неповторимая, она сама создала свой уникальный стиль, сочетая в себе отчаянность и нежность.

Ностальгия по любимым хитам

На концерте прозвучат все ваши любимые песни, которые каждый из вас знает наизусть. Это отличный шанс спеть вместе с Лолитой и окунуться в атмосферу настоящего праздника!

Условия VIP-обслуживания

Для тех, кто желает получить максимальный комфорт, предусмотрены специальные зоны:

  • Билайн VIP Lounge: отдельный VIP-вход, рассадка в VIP-зоне, соответствующая купленным местам. Вы сможете наслаждаться обслуживанием официантов и широким выбором напитков в отдельном баре. Лучший вид на сцену гарантирован!
  • VIP-трибуна Афиша в Т-Банке: отдельный вход и размещение на обособленной VIP-трибуне. Здесь вы сможете насладиться превосходным видом на сцену без необходимости в сидячих местах.

Танцевальный партер и фан-зона

Для любителей активного отдыха предусмотрены:

  • Танцевальный партер: входной билет на концерт дает возможность находиться в общей зоне танцевального партера, где можно свободно двигаться и наслаждаться атмосферой.
  • Фан-зона: билет на концерт позволит вам занять место в зоне, ближайшей к сцене, чтобы увидеть Лолиту вблизи.

Готовьтесь заранее

Чтобы не задерживать запуск концерта, рекомендуем готовить билеты заранее. Не упустите шанс стать частью этого яркого события!

Исполнители
Лолита Милявская
Лолита Милявская

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Дизайн завод Москва, Б.Новодмитровская, 36
19:30 от 4000 ₽

Фотографии

Лолита. Summer Sound х билайн

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