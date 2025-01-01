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Лолита 2.0
Билеты от 1800₽
Киноафиша Лолита 2.0

Спектакль Лолита 2.0

18+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Шокирующая правда о «Лолите»

В этой неожиданной версии скандального романа Владимира Набокова история «Лолиты» рассказывается с точки зрения самой девочки, Долорес Грейз. Это изменение перспективы дает новое, шокирующее осмысление знакомой нам истории.

Новый взгляд на роман Набокова

«Лолита» традиционно воспринимается как история о патологической любви и манипуляциях со стороны взрослого мужчины, Гумберта. Однако в этой версии история открывается через голос самой Долорес, которой предстоит раскрыть правду о своих переживаниях. Теперь мы видим её как жертву обстоятельств, её страх, ощущение брошенности и отчаяния, находясь под угрозой со стороны Гумберта.

Взгляд изнутри: боль, отчаяние и безысходность

Из дневника Долорес Грейз звучит откровение: она чувствует себя потерянной, обесцененной, в буквальном смысле не имеющей ничего, кроме Гумберта, который является её единственным опорой и угрозой. Это не просто жалобы подростка, это крик отчаянной души, осознающей свою беспомощность в руках манипулятора, пытающегося управлять её жизнью. Она осознаёт свою беспомощность, но не может вырваться из этой ловушки.

Шокирующая правда

Когда «Лолита» рассказывается глазами самой девочки, становится очевидным, что эта история — не просто история о взрослой страсти, но и рассказ о детской жертве. Набоков создаёт сложный психологический портрет, который подрывает привычное восприятие книги, заставляя читателя взглянуть на происходящее с другой стороны, где правда часто оказывается болезненной и невыносимой.

Режиссер
Андрей Донцов
В ролях
Дарья Донцова
Дарья Донцова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 августа
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Лолита 2.0 Лолита 2.0 Лолита 2.0

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