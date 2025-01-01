Меню
Лофт. История красивой жизни
Киноафиша Лофт. История красивой жизни

Спектакль Лофт. История красивой жизни

Постановка
Театр эстрады 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мюзикл о мире моды в Уральском государственном театре эстрады

Гламурная, яркая, экстравагантная и изменчивая – эти эпитеты стали символами мира моды, в котором многие теряются, становясь безликими и бездушными. Лишь немногие ускользают от стандартов и становятся Великими, вдохновляя кутюрье и становясь Музами, к которым стремятся все – от домохозяек до принцесс.

Сюжет

В центре сюжета мюзика «ЛОФТ. История красивой жизни» – великая манекенщица XX века Марианна Соболевская. Её судьба меняется после встречи с молодым и амбициозным фотографом-журналистом Максом Розовым. Понимая, что её красота увядает, Марианна предлагает Максу сделку: вернуть ей былую славу в обмен на помощь с огромным кредитом на покупку роскошного ЛОФТА.

Тем самым она вводит Макса в мир моды, но угасающее величие коварно и ревниво. Оказавшись в этой игре, он рискует своей карьерой и даже жизнью. В загадочном сне, куда погружается главный герой, он сталкивается с осуждением человеческих пороков, таких как лицемерие, жадность и хитрость. Эта борьба Добра со Злом увлечёт зрителя в атмосферу грандиозного мюзикла.

Визуальные и музыкальные эффекты

Мюзикл полон ярких образов: шикарные наряды, эпатажные прически и выразительный макияж. Оригинальные вокальные партии исполняют ведущие солисты Театра эстрады, а проект идет в двух актах с сопровождением эстрадного оркестра.

Современные технологии на сцене

Современные мультимедийные решения, включая 3D-моделирование и маппинг, отвлекут зрителя в мир иллюзий. Декорации воссоздают атмосферу как современного архитектурного пространства, так и старинного особняка с роскошным интерьером.

Важная информация

Все герои этого спектакля вымысел, а их истории не имеют отношения к реальным событиям. Обращаем внимание, что состав участников и программа могут изменяться.

Приходите на "ЛОФТ. История красивой жизни" – окунитесь в блистательную атмосферу моды и искусства!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 24 октября
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 25 октября
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 26 октября
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1000 ₽

