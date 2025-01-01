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Лоэнгрин
Киноафиша Лоэнгрин

Спектакль Лоэнгрин

Вагнеровское священнодействие под управлением Валерия Гергиева
Постановка
Мариинский театр 12+
Режиссер Константин Плужников
Продолжительность 4 часа 35 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Вагнеровская классика на сцене Мариинки

Опера Рихарда Вагнера «Лоэнгрин» — одно из важнейших произведений вагнерианского репертуара Мариинского театра. Впервые представленная на петербургской сцене в конце XIX века, она тогда казалась почти мистическим событием для публики, не привыкшей к постановкам Вагнера на языке оригинала. Опера выглядела как колосс, возникший на фоне скромных театральных традиций того времени.

История и постановка оперы «Лоэнгрин»

Когда «Лоэнгрин» впервые появился в афише Мариинского театра, постановка отличалась минималистичной режиссурой и упрощённой сценографией, которую критики язвительно называли «журнальной готикой». Однако это не мешало музыке Вагнера полностью захватывать зрителя. Публика приходила не ради декораций, а ради уникального музыкального опыта, который дарил Валерий Гергиев за дирижёрским пультом и Лариса Гоголевская, исполнявшая партию Ортруды. Их выступления останавливали время на четыре с половиной часа, погружая зрителей в эпическую историю рыцарства и мистицизма.

Возвращение на сцену

Сегодня у зрителей вновь есть возможность почувствовать магию «Лоэнгрина». Валерий Гергиев продолжает дирижировать, а Лариса Гоголевская, чьё исполнение Ортруды стало легендой, снова выходит на сцену. Каждый новый спектакль сохраняет ту мощь и драматизм, которые сделали эту оперу столь значимой в истории Мариинского театра.

Незабываемое впечатление

«Лоэнгрин» — это не только классика мирового оперного репертуара, но и уникальная возможность насладиться музыкальным и драматическим мастерством ведущих артистов Мариинского театра. Опера продолжает оставаться одной из ключевых постановок, привлекая как давних поклонников вагнерианы, так и новых зрителей, желающих открыть для себя магию музыки Вагнера.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 августа
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
19:00 от 4350 ₽

Фотографии

Лоэнгрин Лоэнгрин Лоэнгрин Лоэнгрин Лоэнгрин

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