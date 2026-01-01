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Лодки экспо-2026 — откройте новые горизонты водного отдыха!
Билеты от 1000₽
Киноафиша Лодки экспо-2026 — откройте новые горизонты водного отдыха!

Лодки экспо-2026 — откройте новые горизонты водного отдыха!

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Билеты от 1000₽

О выставке

Лодки Экспо 2026 в Центральном парке «Патриот»— новые горизонты водного отдыха

С 13 по 15 ноября 2026 года КВЦ «Патриот ЭКСПО» вновь станет центром притяжения для всех любителей водного спорта и отдыха. Здесь вас ждут главные новинки и ведущие бренды отрасли, а также премьерные показы техники и возможности для полезных знакомств.

Что вас ожидает на выставке

На «Лодки Экспо 2026» вы сможете увидеть:

  • Современные лодки, катера и яхты от ведущих производителей;
  • Новые модели водно-моторной техники и разработки российских компаний;
  • Оборудование, аксессуары и экипировку для активного отдыха на воде;
  • Экспертные лекции, презентации и практические мастер-классы;
  • Встречи с производителями, дилерами и яхтенными клубами.

Дополнительные выставки

Приобретая билет на «Лодки Экспо», вы также получите возможность посетить следующие выставки:

  • «Мотозима»;
  • «Московское Автошоу»;
  • «Вездеходер»;
  • «Поехали»;
  • «РЕактивный Отдых».

Почему стоит прийти

Если вода — это ваша стихия, а новые возможности для отдыха и развлечений — ваш выбор, вы обязательно должны посетить «Лодки Экспо 2026». Приходите и открывайте для себя мир водного спорта!

Купить билет на выставка Лодки экспо-2026 — откройте новые горизонты водного отдыха!

Помощь с билетами
Ноябрь
13 ноября пятница
10:00
Центральный парк «Патриот» Москва, Минское шоссе, 55 км, Кубинка, Московская обл.
от 1000 ₽

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