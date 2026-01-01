Лодки Экспо 2026 в Центральном парке «Патриот»— новые горизонты водного отдыха

С 13 по 15 ноября 2026 года КВЦ «Патриот ЭКСПО» вновь станет центром притяжения для всех любителей водного спорта и отдыха. Здесь вас ждут главные новинки и ведущие бренды отрасли, а также премьерные показы техники и возможности для полезных знакомств.

Что вас ожидает на выставке

На «Лодки Экспо 2026» вы сможете увидеть:

Современные лодки, катера и яхты от ведущих производителей;

Новые модели водно-моторной техники и разработки российских компаний;

Оборудование, аксессуары и экипировку для активного отдыха на воде;

Экспертные лекции, презентации и практические мастер-классы;

Встречи с производителями, дилерами и яхтенными клубами.

Дополнительные выставки

Приобретая билет на «Лодки Экспо», вы также получите возможность посетить следующие выставки:

«Мотозима»;

«Московское Автошоу»;

«Вездеходер»;

«Поехали»;

«РЕактивный Отдых».

Почему стоит прийти

Если вода — это ваша стихия, а новые возможности для отдыха и развлечений — ваш выбор, вы обязательно должны посетить «Лодки Экспо 2026». Приходите и открывайте для себя мир водного спорта!