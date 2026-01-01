С 13 по 15 ноября 2026 года КВЦ «Патриот ЭКСПО» вновь станет центром притяжения для всех любителей водного спорта и отдыха. Здесь вас ждут главные новинки и ведущие бренды отрасли, а также премьерные показы техники и возможности для полезных знакомств.
На «Лодки Экспо 2026» вы сможете увидеть:
Приобретая билет на «Лодки Экспо», вы также получите возможность посетить следующие выставки:
Если вода — это ваша стихия, а новые возможности для отдыха и развлечений — ваш выбор, вы обязательно должны посетить «Лодки Экспо 2026». Приходите и открывайте для себя мир водного спорта!