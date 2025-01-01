Спектакль Lodka (Лодка)

Трогательная история о маленьком театре и большой жизни

«Lodka» — это спектакль о жизни небольшого театра, где заключен целый мир со своими радостями, тревогами и открытиями. В центре внимания — смешные и трогательные персонажи, которые оказываются действующими лицами пьесы, что постоянно переписывается на ходу.

Жизнь в одной лодке

Герои спектакля словно сидят в одной лодке посреди бескрайнего океана. Их объединяет невозможность покинуть этот «корабль», что порой сводит их с ума. Но именно в этой замкнутости они находят мудрость и понимание друг друга.

О любви и счастье быть вместе

В череде меняющихся событий персонажи осознают: их пристанью служат не внешние обстоятельства, а они сами друг для друга. Их счастье — в умении любить и вместе творить то, что приносит радость. Спектакль «Lodka» — это нежное и глубокое размышление о жизни, дружбе и общих мечтах.

Признание и награды



Спектакль «LoDka» получил признание не только в России, но и за границей, став участником Авиньонского театрального фестиваля в 2018 году. Он произвел сильное впечатление на публику, получив премию общества зрителей «Театрал» за искренние эмоции и радость.