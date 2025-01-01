Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Lodka (Лодка)
Билеты от 1400₽
Киноафиша Lodka (Лодка)

Спектакль Lodka (Лодка)

Постановка
Лицедеи 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Трогательная история о маленьком театре и большой жизни

«Lodka» — это спектакль о жизни небольшого театра, где заключен целый мир со своими радостями, тревогами и открытиями. В центре внимания — смешные и трогательные персонажи, которые оказываются действующими лицами пьесы, что постоянно переписывается на ходу.

Жизнь в одной лодке

Герои спектакля словно сидят в одной лодке посреди бескрайнего океана. Их объединяет невозможность покинуть этот «корабль», что порой сводит их с ума. Но именно в этой замкнутости они находят мудрость и понимание друг друга.

О любви и счастье быть вместе

В череде меняющихся событий персонажи осознают: их пристанью служат не внешние обстоятельства, а они сами друг для друга. Их счастье — в умении любить и вместе творить то, что приносит радость. Спектакль «Lodka» — это нежное и глубокое размышление о жизни, дружбе и общих мечтах.

Признание и награды

Спектакль «LoDka» получил признание не только в России, но и за границей, став участником Авиньонского театрального фестиваля в 2018 году. Он произвел сильное впечатление на публику, получив премию общества зрителей «Театрал» за искренние эмоции и радость.

Режиссер
Сергей Бызгу
В ролях
Наталья Парашкина
Александр Гусаров
Ольга Елисеева
Марина Махаева
Юлия Сергеева

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
19:00 от 1400 ₽
7 ноября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

Lodka (Лодка) Lodka (Лодка) Lodka (Лодка)

В ближайшие дни

Женитьба Бальзаминова
12+
Комедия
Женитьба Бальзаминова
11 ноября в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
12+
Сертификат
18 сентября в 12:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Он в Аргентине
18+
Драма
Он в Аргентине
4 сентября в 20:00 Пространство «Внутри»
от 3000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше