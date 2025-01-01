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Loc-Dog
Билеты от 2500₽
Киноафиша Loc-Dog

Loc-Dog

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт Loc-Dog в Лужниках на площадке МТС Live Лето

1 августа на площадке МТС Live Лето в Лужниках пройдет долгожданный сольный концерт Loc-Dog — одного из самых ярких представителей российской рэп-сцены.

Кто такой Loc-Dog?

Loc-Dog — автор и исполнитель, который за свою карьеру завоевал множество поклонников благодаря уникальному стилю и глубоким текстам. Его творчество стало важной вехой в развитии русского рэпа, и он по праву заслуживает звания одной из главных фигур жанра.

Что ожидать от концерта?

На концерте Loc-Dog представит свои самые популярные хиты, а также новые композиции. Зрителей ждет незабываемое шоу с яркими визуальными эффектами и мощной энергетикой.

Где и когда?

Концерт состоится 1 августа на МТС Live Лето, которая располагается в Лужниках. Не упустите возможность увидеть живое выступление артиста, которое обещает стать настоящим праздником для всех поклонников музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
MTC Live Лето Москва, Лужники, 24, стр. 3
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

Loc-Dog

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