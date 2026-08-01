Loc-Dog. Большой летний концерт под открытым небом

Летний концерт Loc-Dog под открытым небом в Санкт-Петербурге

С 18:30 начинаются открытия дверей, а в 20:00 стартует долгожданный концерт Loc-Dog. Завершится мероприятие в 22:00, что дает вам возможность насладиться всем, что предложит этот выдающийся артист.

Не упустите редкую возможность увидеть Loc-Dog в 2026 году! Этот концерт станет одним из немногих лайвов, запланированных на весь год. Вам предстоит пережить +1 незабываемое воспоминание вашего летнего вечера.

Что ожидать от концерта?

Это не просто фестивальный сет или камерное клубное шоу. Зрителей ждет масштабный сольный концерт с тщательно продуманной программой, в которой творчество Loc-Dog проявится в своей глубокой и мощной форме. В программе собраны все хиты, за которые его так ценят: «Раненое сердце», «Громче, чем гроза» и другие популярные треки, которые знает каждый фанат. Также будут представлены свежие композиции, отражающие его сегодняшнее звучание и настроение.

Уютная атмосфера на МУЗ ПОРТ

Концерт пройдет на сцене у воды, что создаст особую атмосферу. Посетителей ждут бары с разнообразными напитками, авторский стрит-фуд и просторный танцпол. Это идеальная возможность насладиться Петербургом в летнем настроении и провести вечер в компании музыки и хорошего настроения.