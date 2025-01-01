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Лизина кукушка
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Спектакль Лизина кукушка

16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

О спектакле

«Лизина кукушка» — яркая и смешная комедия, раскрывающая житейские проблемы семейной жизни. Главный герой каждый вечер проводит перед телевизором, в то время как его жена постоянно жалуется на скучное существование. Она сетует на отсутствие культурных мероприятий и гостей в их доме. И вот, в один день, их размеренную жизнь нарушает неожиданный гость. Его появление либо расставит всё по местам, либо полностью перевернёт их жизнь с ног на голову.

Комедия с философским подтекстом

В центре истории — семейная пара, которая устала от рутинной жизни. Их диалоги полны юмора, но за этим скрываются глубокие жизненные истины. Зритель сам решит, воспринимать ли спектакль как лёгкую комедию или как притчу с глубоким смыслом.

Режиссер
Сергей Афанасьев
В ролях
Анна Зуева
Павел Поляков
Петр Шуликов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 25 сентября
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
18:30 от 500 ₽

Фотографии

Лизина кукушка Лизина кукушка Лизина кукушка Лизина кукушка Лизина кукушка Лизина кукушка Лизина кукушка Лизина кукушка Лизина кукушка Лизина кукушка Лизина кукушка Лизина кукушка Лизина кукушка Лизина кукушка Лизина кукушка Лизина кукушка

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