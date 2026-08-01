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Lizer
Киноафиша Lizer

Lizer

16+
Возраст 16+

О концерте

Конcert Lizer в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на площадке «Родня» пройдет уникальный летний концерт Lizer. Арсен представит новую эксклюзивную программу, обещая сделать вечер незабываемым для всех поклонников его творчества.

30 августа у вас есть возможность увидеть исполнителя под открытым небом в атмосфере живой музыки и ярких эмоций. Концерт Lizer станет событием, которое запомнится надолго, и вы сможете насладиться самыми популярными композициями артиста.

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события и поддержать любимого исполнителя!

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В других городах
Август
30 августа воскресенье
19:00
Пространство «Родня» Ростов-на-Дону, Красноармейская, 33
от 380 ₽

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