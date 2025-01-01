Меню
Lizer
16+
О концерте

Концерт LIZER в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на площадке BASE SPb (экс. Гигант Холл) состоится долгожданный концерт талантливого артиста LIZER. Он известен многими хитами, такими как «False Mirror», «Между нами», «Не герой», «Пачка сигарет» и «Гори».

Что ожидать от концерта

Этот концерт станет настоящим праздником музыки для всех поклонников искренних и душевных выступлений. Зрители смогут услышать знакомые треки, которые уже прочно вошли в их плейлисты. Каждое выступление LIZER наполнено теплотой и энергией, что делает его концерт особенным событием.

Не пропустите

Не упустите шанс стать свидетелем этого незабываемого события. Концерт LIZER обещает оставить яркие впечатления и зарядить положительными эмоциями!

Январь
17 января суббота
19:00
Base St. Petersburg (Гигант Холл) Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., 44
от 1840 ₽

