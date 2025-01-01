Меню
LIZER
Билеты от 1840₽
Киноафиша LIZER

LIZER

16+
Возраст 16+
Билеты от 1840₽

О концерте

Концерт LIZER в клубе Atmosphere

В клубе Atmosphere в Москве пройдет выступление рэп-артиста LIZER (Лизер), одного из основателей рэп-объединения «Закат 99.1». Это событие привлечет внимание всех ценителей уникального стиля и глубоких текстов.

Мастера слова

LIZER известен своими личными текстами, которые проникают в самую суть жизни. Альбомы артиста, такие как «Sci-Fi», «My Soul» и особенно «Не ангел», получали высокие оценки за свою лирику. Этот последний стал настоящим хитом, чем подтвердил статус Лизера как одного из лучших представителей новой школы российского хип-хопа.

Музыкальная палитра

Стиль LIZER сочетает в себе элементы рэпа, хип-хопа и рока. Этот уникальный микс музыки и слов может заинтересовать поклонников киберпанковых мотивов, которые активно развиваются в современном музыкальном пространстве.

Не упустите шанс

Если вы хотите узнать больше о музыке LIZER и его творчестве, не пропустите это неповторимое выступление. Атмосфера в клубе Atmosphere создаст идеальные условия для встречи с талантливым исполнителем и его завораживающими текстами.

Купить билет на концерт LIZER

Январь
18 января воскресенье
19:00
Atmosphere Москва, Шмитовский пр., 32а, стр. 1
от 1840 ₽

