Восход: Концерт Lizer в 18 городах России

В ноябре 2025 года стартует масштабный тур Lizer, который охватит 18 городов России. Это событие станет настоящим праздником для поклонников творчества одного из самых популярных артистов современности.

О Lizer

Lizer — это имя, которое сегодня на устах у многих. Артист прославился своими хитами, такими как «False Mirror», «Между нами», «Не герой», «Пачка сигарет» и «Гори». Эти треки уже стали частью плейлистов тысяч слушателей и заполнили эфиры радиостанций.

Не упустите шанс

Не упустите возможность стать свидетелем незабываемого концерта, где каждая нота наполняет зал теплом и искренностью. Тур охватит 18 городов, включая крупнейшие мегаполисы и уютные провинциальные города. Концерт Lizer — это не просто выступление, а настоящий праздник музыки, который останется в памяти надолго!