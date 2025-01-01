Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Lizer
Киноафиша Lizer

Lizer

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Восход: Концерт Lizer в 18 городах России

В ноябре 2025 года стартует масштабный тур Lizer, который охватит 18 городов России. Это событие станет настоящим праздником для поклонников творчества одного из самых популярных артистов современности.

О Lizer

Lizer — это имя, которое сегодня на устах у многих. Артист прославился своими хитами, такими как «False Mirror», «Между нами», «Не герой», «Пачка сигарет» и «Гори». Эти треки уже стали частью плейлистов тысяч слушателей и заполнили эфиры радиостанций.

Не упустите шанс

Не упустите возможность стать свидетелем незабываемого концерта, где каждая нота наполняет зал теплом и искренностью. Тур охватит 18 городов, включая крупнейшие мегаполисы и уютные провинциальные города. Концерт Lizer — это не просто выступление, а настоящий праздник музыки, который останется в памяти надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 1 ноября
Руки вверх! Новосибирск, Красный просп., 37
19:00 от 390 ₽
Красноярск, 2 ноября
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
19:00 от 390 ₽
Екатеринбург, 7 ноября
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
19:00 от 390 ₽
Челябинск, 8 ноября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
19:00 от 390 ₽
Уфа, 9 ноября
Musichall 27 Уфа, Кирова, 27
19:00 от 390 ₽
Казань, 15 ноября
Bash Казань, Пушкина, 29а
19:00 от 390 ₽
Нижний Новгород, 16 ноября
Premio Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 1в
19:00 от 390 ₽
Краснодар, 21 ноября
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
19:00 от 390 ₽
Ростов-на-Дону, 22 ноября
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
19:00 от 390 ₽
Воронеж, 23 ноября
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
19:00 от 390 ₽

В ближайшие дни

Хмыров. Третий тур
16+
Хип-хоп Русский рок
Хмыров. Третий тур
30 октября в 19:00 Лофт-парк «Подземка»
от 1600 ₽
Илья Соболев
18+
Юмор
Илья Соболев
16 октября в 19:00 КК им. Маяковского
от 1800 ₽
Квартирник с Егором Фриском
16+
Кавер
Квартирник с Егором Фриском
26 июля в 22:00 Йо-хо-хо
от 300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше