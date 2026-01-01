Лиза Макеева. Джаз в большом городе
Лиза Макеева. Джаз в большом городе

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте

Вечер джаза с Лизой Макеевой в Москве

Приглашаем вас провести незабываемый вечер вместе с Лизой Макеевой в Jam club. Певица и актриса с уникальным сценическим обаянием исполнит джазовые стандарты из Great American Songbook и современные хиты в свежих аранжировках. Это событие станет настоящим праздником для любителей джаза и поклонников её творчества.

Лиза Макеева обладает мягким и завораживающим голосом, а её манера исполнения создает атмосферу интимного диалога со слушателями. Её музыкальные интерпретации задействуют джазовые классики, переработанные в элегантные аранжировки. Вы услышите, как традиционные мелодии сосуществуют с актуальными хитами, превращая каждый номер в уникальный опыт.

Бэнд Лизы состоит из талантливых музыкантов, каждый из которых привносит свой стиль в общее звучание: Сергей Кириллов (фортепиано), Александр Гуреев (саксофон), Александр Байдаков (контрабас) и Егор Фадин (ударные). Их игра наполнена уверенностью и характером, создавая ощущение легкости и праздника.

Не упустите возможность насладиться вечером, полным удовольствия от жизни, в самом разгаре весны!

Июнь
27 июня суббота
19:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽

