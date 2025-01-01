Меню
Лиза Макеева. Classic New Year
Билеты от 1500₽
Киноафиша Лиза Макеева. Classic New Year

Лиза Макеева. Classic New Year

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте

Концерт Лизы Макеевой в Jam Club

В Jam Club состоится концерт певицы Лизы Макеевой, известной как актриса театра и кино. 

Программа вечера

В программе концерта — классические джазовые рождественские композиции и бродвейская классика. Эти музыкальные произведения создадут атмосферу уюта и праздника, идеально подходящую для новогодних торжеств.

Талантливые исполнители

Лиза Макеева выступит в сопровождении ярких джазовых музыкантов:

  • Александр Гуреев — саксофон
  • Сергей Кириллов — фортепиано
  • Егор Фадин — ударные
  • Александр Байдаков — контрабас

Концерт обещает быть особенным, привлекая как любителей джазовых стандартов, так и поклонников мирового кинематографа.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться великолепной атмосферой!

Купить билет на концерт Лиза Макеева. Classic New Year

Декабрь
30 декабря вторник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1500 ₽

