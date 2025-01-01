Лиза Макеева. Classic New Year

В Jam Club состоится концерт певицы Лизы Макеевой, известной как актриса театра и кино.
В программе концерта — классические джазовые рождественские композиции и бродвейская классика. Эти музыкальные произведения создадут атмосферу уюта и праздника, идеально подходящую для новогодних торжеств.
Лиза Макеева выступит в сопровождении ярких джазовых музыкантов:
Концерт обещает быть особенным, привлекая как любителей джазовых стандартов, так и поклонников мирового кинематографа.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться великолепной атмосферой!