Лиза Макеева. Бродвейский джаз

В этом месяце на сцене театра пройдет премьера программы, посвященной эволюции бродвейского мюзикла. Актриса театра и кино, певица Лиза Макеева и ее бэнд представят уникальный концерт, который перенесет зрителей через время, начиная с гармоний великого Гершвина и заканчивая современным хитом «Hamilton».
На протяжении полутора веков бродвейский мюзикл менялся и развивался. Программа включает в себя не только классические хиты, но и произведения, которые стали знаковыми для разных эпох. Джазовый вокал Лизы Макеевой в сопровождении живой музыки создаст неповторимую атмосферу.
За музыкальное сопровождение отвечают опытные исполнители:
Не упустите возможность насладиться этим удивительным вечером, посвященным 150 годам истории бродвейского мюзикла и его величественным звукам.