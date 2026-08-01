Лиза Макеева. Бродвейский джаз

Новая программа: Звуки Бродвея в Джем клаб

В этом месяце на сцене театра пройдет премьера программы, посвященной эволюции бродвейского мюзикла. Актриса театра и кино, певица Лиза Макеева и ее бэнд представят уникальный концерт, который перенесет зрителей через время, начиная с гармоний великого Гершвина и заканчивая современным хитом «Hamilton».

История в звуках

На протяжении полутора веков бродвейский мюзикл менялся и развивался. Программа включает в себя не только классические хиты, но и произведения, которые стали знаковыми для разных эпох. Джазовый вокал Лизы Макеевой в сопровождении живой музыки создаст неповторимую атмосферу.

Музыканты программы

За музыкальное сопровождение отвечают опытные исполнители:

Сергей Кириллов - фортепиано

Александр Гуреев - саксофон

Александр Байдаков - контрабас

Кирилл Степурко - ударные

Не упустите возможность насладиться этим удивительным вечером, посвященным 150 годам истории бродвейского мюзикла и его величественным звукам.