Лиза Кабоева и Ансамбль Екатерины Яновской

Уникальный джазовый концерт с Лизой Кабоевой и Ансамблем Екатерины Яновской

Приглашаем вас на концерт «I Wish You Love», где в исполнении талантливой певицы Лизы Кабоевой и ансамбля Екатерины Яновской прозвучат джазовые композиции. Это музыкальное событие обещает стать настоящим праздником для ценителей жанра.

Кто выступает?

Екатерина Яновская, известная своими наградами на международных конкурсах и фестивалях, а также как автор музыки для театральных постановок, объединяет свои силы с Лизой Кабоевой, чтобы подарить зрителям незабываемый вечер джаза.

Что вас ждёт?

Программа включает в себя интерпретации классических джазовых стандартов и редко исполняемые произведения. Музыканты создадут атмосферу элегантности и романтики, позволяя каждому зрителю насладиться атмосферой живого исполнения музыки.

Почему стоит посетить концерт?

Это уникальная возможность услышать живую джазовую музыку от профессиональных музыкантов, которые играют вместе много лет. Программа наполнена эмоциями любви, которая может быть нежной, горячей, юмористической или наполненной светлой грустью. Проведите вечер в гармонии и наслаждении!

Состав