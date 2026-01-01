Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лиза Кабоева и Ансамбль Екатерины Яновской
Киноафиша Лиза Кабоева и Ансамбль Екатерины Яновской

Лиза Кабоева и Ансамбль Екатерины Яновской

6+
Возраст 6+

О концерте

Уникальный джазовый концерт с Лизой Кабоевой и Ансамблем Екатерины Яновской

Приглашаем вас на концерт «I Wish You Love», где в исполнении талантливой певицы Лизы Кабоевой и ансамбля Екатерины Яновской прозвучат джазовые композиции. Это музыкальное событие обещает стать настоящим праздником для ценителей жанра.

Кто выступает?

Екатерина Яновская, известная своими наградами на международных конкурсах и фестивалях, а также как автор музыки для театральных постановок, объединяет свои силы с Лизой Кабоевой, чтобы подарить зрителям незабываемый вечер джаза.

Что вас ждёт?

Программа включает в себя интерпретации классических джазовых стандартов и редко исполняемые произведения. Музыканты создадут атмосферу элегантности и романтики, позволяя каждому зрителю насладиться атмосферой живого исполнения музыки.

Почему стоит посетить концерт?

Это уникальная возможность услышать живую джазовую музыку от профессиональных музыкантов, которые играют вместе много лет. Программа наполнена эмоциями любви, которая может быть нежной, горячей, юмористической или наполненной светлой грустью. Проведите вечер в гармонии и наслаждении!

Состав

  • Лиза Кабоева - вокал
  • Екатерина Яновская - фортепиано
  • Влад Окунев - гитара
  • Виталий Перов - бас
  • Григорий Дерацуев - барабаны

Купить билет на концерт Лиза Кабоева и Ансамбль Екатерины Яновской

Помощь с билетами
В других городах
Март
7 марта суббота
19:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Pepel Nahudi
16+
Хип-хоп
Pepel Nahudi
2 мая в 18:00 Кроп Арена Воздух
от 1400 ₽
Квинтет Юрия Подкользина. Beatles in Jazz
6+
Джаз
Квинтет Юрия Подкользина. Beatles in Jazz
6 марта в 19:00 Эссе
от 1500 ₽
Оркестр CAGMO. Хор русского рока при свечах
6+
Рок
Оркестр CAGMO. Хор русского рока при свечах
19 сентября в 18:00 ДК «Ростсельмаш»
от 2300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше