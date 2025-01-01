Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лиза Арзамасова. О любви – от Пушкина до наших дней
Киноафиша Лиза Арзамасова. О любви – от Пушкина до наших дней

Спектакль Лиза Арзамасова. О любви – от Пушкина до наших дней

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Фестиваль «Пушкинские дни в Политехническом» открывается литературным вечером Лизы Арзамасовой

Знаковое культурное событие осени — фестиваль русской музыки и поэзии «Пушкинские дни в Политехническом» — откроется литературным вечером актрисы театра и кино Лизы Арзамасовой. Одна из самых выразительных актрис своего поколения представит программу о любви, в которой прозвучат произведения Александра Сергеевича Пушкина, а также стихи русских поэтов — классиков и современников.

Любовь в поэзии Пушкина

Любовь — это энергия, которая движет поэзией во все времена. Пушкин был первооткрывателем этой темы. «Пушкин — это больше, чем классика. Это живой голос, обращённый к каждому. Мне важно не просто читать стихи, а делиться тем, как они звучат во мне», — отмечает Лиза Арзамасова.

Лиза Арзамасова: актриса и звезда

Лиза Арзамасова известна своей работой в театре и кино. Настоящей звездой она стала в возрасте 12 лет после роли в сериале «Папины дочки». В её копилке более 60 ролей, спектакли в таких театрах, как МХТ им. А. П. Чехова, Театр наций и Театр им. Евгения Вахтангова. Она также активно участвует в литературных вечерах, где ведёт тонкий диалог со зрителем.

О фестивале

Фестиваль «Пушкинские дни в Политехническом» ежегодно собирает известных артистов, музыкантов и поклонников русской культуры на серии концертов и встреч, посвящённых живому звучанию русской поэзии и музыки. Это уникальная возможность погрузиться в мир творчества Пушкина и его современников, почувствовать силу и красоту русской поэзии.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
18:00 от 900 ₽

Фотографии

Лиза Арзамасова. О любви – от Пушкина до наших дней Лиза Арзамасова. О любви – от Пушкина до наших дней Лиза Арзамасова. О любви – от Пушкина до наших дней Лиза Арзамасова. О любви – от Пушкина до наших дней Лиза Арзамасова. О любви – от Пушкина до наших дней Лиза Арзамасова. О любви – от Пушкина до наших дней Лиза Арзамасова. О любви – от Пушкина до наших дней Лиза Арзамасова. О любви – от Пушкина до наших дней Лиза Арзамасова. О любви – от Пушкина до наших дней Лиза Арзамасова. О любви – от Пушкина до наших дней Лиза Арзамасова. О любви – от Пушкина до наших дней Лиза Арзамасова. О любви – от Пушкина до наших дней Лиза Арзамасова. О любви – от Пушкина до наших дней Лиза Арзамасова. О любви – от Пушкина до наших дней Лиза Арзамасова. О любви – от Пушкина до наших дней Лиза Арзамасова. О любви – от Пушкина до наших дней Лиза Арзамасова. О любви – от Пушкина до наших дней Лиза Арзамасова. О любви – от Пушкина до наших дней Лиза Арзамасова. О любви – от Пушкина до наших дней

В ближайшие дни

Кабаре-шоу «Хроники Бессмертного»
18+
Перформанс Музыка Пластический
Кабаре-шоу «Хроники Бессмертного»
26 июля в 17:00 Театр-кабаре «‎Инициация»
от 3000 ₽
Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
26 июля в 15:30 Михайловский театр
Билеты
Алиса в Стране чудес
12+
Детский Кукольный
Алиса в Стране чудес
2 сентября в 19:00 Большой театр кукол
от 1600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше