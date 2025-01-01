Спектакль Лиза Арзамасова. О любви – от Пушкина до наших дней

Фестиваль «Пушкинские дни в Политехническом» открывается литературным вечером Лизы Арзамасовой

Знаковое культурное событие осени — фестиваль русской музыки и поэзии «Пушкинские дни в Политехническом» — откроется литературным вечером актрисы театра и кино Лизы Арзамасовой. Одна из самых выразительных актрис своего поколения представит программу о любви, в которой прозвучат произведения Александра Сергеевича Пушкина, а также стихи русских поэтов — классиков и современников.

Любовь в поэзии Пушкина

Любовь — это энергия, которая движет поэзией во все времена. Пушкин был первооткрывателем этой темы. «Пушкин — это больше, чем классика. Это живой голос, обращённый к каждому. Мне важно не просто читать стихи, а делиться тем, как они звучат во мне», — отмечает Лиза Арзамасова.

Лиза Арзамасова: актриса и звезда

Лиза Арзамасова известна своей работой в театре и кино. Настоящей звездой она стала в возрасте 12 лет после роли в сериале «Папины дочки». В её копилке более 60 ролей, спектакли в таких театрах, как МХТ им. А. П. Чехова, Театр наций и Театр им. Евгения Вахтангова. Она также активно участвует в литературных вечерах, где ведёт тонкий диалог со зрителем.

О фестивале

Фестиваль «Пушкинские дни в Политехническом» ежегодно собирает известных артистов, музыкантов и поклонников русской культуры на серии концертов и встреч, посвящённых живому звучанию русской поэзии и музыки. Это уникальная возможность погрузиться в мир творчества Пушкина и его современников, почувствовать силу и красоту русской поэзии.