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Лиза Арзамасова «ЧП»
Киноафиша Лиза Арзамасова «ЧП»

Спектакль Лиза Арзамасова «ЧП»

Постановка
Театр им. Булгакова 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О спектакле

Авторский вечер Лизы Арзамасовой

Знаете ли вы, какой самый страшный сон актёра? Проснуться ночью и оказаться на сцене в полном зале... без грима, костюмов и сценария, один на один с аудиторией. В таком сне можно почувствовать себя абсолютно беззащитным. И вот, представьте себе: уютная комната, кровать, теплый плед, ароматный чай, беседа о мечтах и детских воспоминаниях. Авторский вечер Лизы Арзамасовой — это не моноспектакль и не стендап. Это «разговор со зрителем», искренний, трогательный и порой смешной. В этом разговоре есть место как для серьезных переживаний, так и для фантазий.

Что правда, а что выдумка?

Полтора часа действия проходят незаметно, а игра Лизы вызывает у зрителей целый спектр эмоций. Порой она заставляет смеяться, порой — грустить, но в любом случае оставляет глубокое впечатление. А вот какая из историй настоящая, а какая — плод воображения, решать вам.

Главная интрига вечера

Главная интрига вечера — кто станет тайным гостем Лизы? В конце концов, каждый вечер может принести сюрприз, ведь и сама Лиза не знает, какой зритель окажется самым активным и выйдет на сцену для участия в перформансе. В любом случае, вечер с Лизой — это возможность почувствовать себя немного счастливее.

В ролях
Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова

Фотографии

Лиза Арзамасова «ЧП» Лиза Арзамасова «ЧП» Лиза Арзамасова «ЧП» Лиза Арзамасова «ЧП» Лиза Арзамасова «ЧП» Лиза Арзамасова «ЧП» Лиза Арзамасова «ЧП» Лиза Арзамасова «ЧП» Лиза Арзамасова «ЧП»
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