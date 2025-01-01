Лиза Аранова. Проверочный стендап-концерт

Восхождение Елизаветы Варвары Арановой: Новый тур и откровенные выступления

Елизавета Варвара Аранова — стендап-комик, сценарист и режиссер, известная благодаря своим выступлениям в жанре стендап. За несколько лет она значительно продвинулась в карьере и в 2023 году отправилась в наибольший своего рода тур по городам России. Необычно, но теперь ее выступления проходят не только в маленьких барах, вмещающих до 60 человек, но и в больших концертных залах с тысячами зрителей.

«Я в восторге от того, что собираю залы. Это невероятное ощущение, когда волна смеха сносит тебя с ног. Каждый раз я благодарна людям за то, что дарят мне этот кайф», — делится Елизавета о своей искренней страсти к стендап-комедии.

Концерты с новой программой

26 октября 2024 года в Москве прошли два больших концерта с новой программой «Взлеты и падения Елизаветы Варвары Арановой. Том 1». На одном из концертов была произведена съемка для последующей онлайн-премьеры на YouTube-канале Елизаветы, которая состоялась 30 ноября 2024 года. В этом концерте Елизавета затрагивает много важных для себя тем, работать с которыми было для неё серьезной задачей.

«Для меня было большой и сложной задачей переработать в юмор вещи, которые долгое время были травматичными и личными. Это высшая степень поддержки для меня, когда мы смеемся над очередным кризисом в моей жизни», — отмечает комикесса.

Многогранный юмор и глубокие темы

Комедия Елизаветы Варвары Арановой — многогранная и откровенная. В своих выступлениях она умело переходит от шуток к пронзительным откровениям, поднимая сложные темы, такие как психотерапия, детские и подростковые травмы, а также смена ценностей поколений. Елизавета не боится рассказывать о личных тайнах и «скелетах в шкафу».

Новый тур и медийные проекты

Новая программа обрел продолжение — недавно Лиза анонсировала большой тур на 2025 год по городам России, с не менее интересной программой. Она прокомментировала это событие так: «Черт побери, как же круто!»

Елизавета активно участвует в медийных проектах: она является постоянным резидентом шоу «Женский стендап» на ТНТ и ведёт психолого-юмористическое шоу «Что у вас случилось?» на канале StandUp Club #1. Это шоу быстро завоевало симпатии аудитории благодаря своей честности и качественному юмору.

«Мы не психотерапевты, но можем вместе посмеяться над ситуацией, а это, как мне кажется, помогает справиться с травматическими переживаниями», — отмечает Елизавета.

Подкаст «Страхи»

В дополнение ко всем проектам, Лиза ведет на своем канале подкаст «Страхи», в котором обсуждает страхи с интересными гостями. По её мнению, этот проект также может иметь терапевтический эффект: наблюдая за общими проблемами, зрители понимают, что они не одиноки в своем переживании.

Таким образом, Елизавета Варвара Аранова продолжает расширять границы своего творчества, увлекая зрителей своим откровенным и смелым подходом к юмору.