Liza & Los Flamingos

Зажигательная Latin Party: Праздник музыки и эмоций в клубе Эссе

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — программу «Latin Party», которая обещает стать настоящим праздником для любителей латиноамериканской музыки. В этом шоу сливаются ритмы зажигательной самбы, мечтательной босса и остроумного кубинского сальсы, создавая неповторимую атмосферу.

История Los Flamingos

Группа Los Flamingos была основана более 20 лет назад и на протяжении долгого времени оставалась самой востребованной командой латиноамериканской музыки на юге России. Каждый из участников — это уникальный солист, который успел поработать в различных составах, от джазовых биг-бендов до симфорока.

Неповторимый состав

В «Latin Party» вы сможете насладиться выступлением талантливых музыкантов:

Лиза Кабоева — вокал/труба

— вокал/труба Влад Окунев — гитара

— гитара Екатерина Яновская — рояль

— рояль Константин Новожилов — бас

— бас Максим Кабальскис — барабаны

Необычные моменты на сцене

Когда музыканты собираются вместе, на сцене происходит настоящий фейерверк эмоций. Это не просто концерт, а настоящее музыкальное представление, которое подарит зрителям незабываемые впечатления и заряд положительной энергии!

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Программа «Latin Party»