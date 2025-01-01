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Liza & Los Flamingos
Киноафиша Liza & Los Flamingos

Liza & Los Flamingos

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Зажигательная Latin Party: Праздник музыки и эмоций в клубе Эссе

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — программу «Latin Party», которая обещает стать настоящим праздником для любителей латиноамериканской музыки. В этом шоу сливаются ритмы зажигательной самбы, мечтательной босса и остроумного кубинского сальсы, создавая неповторимую атмосферу.

История Los Flamingos

Группа Los Flamingos была основана более 20 лет назад и на протяжении долгого времени оставалась самой востребованной командой латиноамериканской музыки на юге России. Каждый из участников — это уникальный солист, который успел поработать в различных составах, от джазовых биг-бендов до симфорока.

Неповторимый состав

В «Latin Party» вы сможете насладиться выступлением талантливых музыкантов:

  • Лиза Кабоева — вокал/труба
  • Влад Окунев — гитара
  • Екатерина Яновская — рояль
  • Константин Новожилов — бас
  • Максим Кабальскис — барабаны

Необычные моменты на сцене

Когда музыканты собираются вместе, на сцене происходит настоящий фейерверк эмоций. Это не просто концерт, а настоящее музыкальное представление, которое подарит зрителям незабываемые впечатления и заряд положительной энергии!

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Программа «Latin Party»

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 29 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
19:00 от 1200 ₽

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