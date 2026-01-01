Оповещения от Киноафиши
Ливень
Киноафиша Ливень

Спектакль Ливень

16+
Режиссер Ярослав Жевнеров
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Ливень»: история о боли и преодолении

Драматический спектакль «Ливень» в постановке Ярослава Жевнерова основан на пьесе «Дуэль» кыргызского драматурга Мара Байджиева. Это щемящая история о боли, страхе и ошибках, подчеркивающая силу человеческого духа и необходимость оставаться человеком, несмотря на трудности.

Актерский состав

В спектакле участвуют талантливые актеры:

  • София Львова
  • Кирилл Шатский
  • Андрей Бахарев
  • Мария Шовникова
  • Татьяна Тронина

Темы спектакля

«Ливень» затрагивает важные темы человеческих отношений, внутренней борьбы и преодоления трудностей. Пьеса Марка Байджиева исследует глубинные аспекты человеческой натуры и заставляет задуматься о том, что значит оставаться верным себе.

Почему стоит посмотреть

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который трогает до глубины души и заставляет переосмыслить собственные переживания. «Ливень» — это не просто театральное представление, а мощное эмоциональное заявление, которому найдется место в сердцах зрителей.

Март
11 марта среда
20:00
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
от 1700 ₽
12 марта четверг
20:00
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
от 1700 ₽
24 марта вторник
20:00
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
от 1700 ₽
25 марта среда
20:00
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
от 1700 ₽
26 марта четверг
20:00
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
от 1700 ₽

