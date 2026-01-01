Спектакль «Ливень»: история о боли и преодолении

Драматический спектакль «Ливень» в постановке Ярослава Жевнерова основан на пьесе «Дуэль» кыргызского драматурга Мара Байджиева. Это щемящая история о боли, страхе и ошибках, подчеркивающая силу человеческого духа и необходимость оставаться человеком, несмотря на трудности.

Актерский состав

В спектакле участвуют талантливые актеры:

София Львова

Кирилл Шатский

Андрей Бахарев

Мария Шовникова

Татьяна Тронина

Темы спектакля

«Ливень» затрагивает важные темы человеческих отношений, внутренней борьбы и преодоления трудностей. Пьеса Марка Байджиева исследует глубинные аспекты человеческой натуры и заставляет задуматься о том, что значит оставаться верным себе.

Почему стоит посмотреть

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который трогает до глубины души и заставляет переосмыслить собственные переживания. «Ливень» — это не просто театральное представление, а мощное эмоциональное заявление, которому найдется место в сердцах зрителей.