Балет «Литургия» на фестивале «Дягилев P. S.» в Александринском театре

В этом году фестиваль «Дягилев Постскриптум» предлагает к вниманию зрителей уникальный проект — балет «Литургия».

Балет «Литургия» стал знаковым событием фестиваля и воплощает многослойный культурный диалог между прошлым и настоящим. Постановка объединяет музыку современного композитора Сергея Ахунова, хореографию Ольги Цветковой и исполнение артистов танцевальной компании «Каннон Данс» из Санкт-Петербурга. Особое музыкальное сопровождение — современный оркестр OpensoundOrchestra под руководством Станислава Малышева и вокальный ансамбль Intrada — придают постановке особую атмосферу, объединяя древнерусское строчное пение с аллюзиями на произведения Игоря Стравинского и элементами перформанса.

Историческая справка

Проект «Литургия» в своем замысле отсылает к несостоявшейся постановке балета, которую разрабатывал Леонид Мясин в рамках «Русских сезонов» (1915-1917). Балет, вдохновленный византийской мозаикой, изначально задумывался без музыкального сопровождения. Позже Дягилев планировал передать создание музыкальной части Игорю Стравинскому, но работа так и не была завершена. Единственным наследием той постановки остались эскизы костюмов Натальи Гончаровой, ставшие значимыми образцами сценографического искусства.

О фестивале «Дягилев. Постскриптум»

Сегодня «Дягилев P. S.» занимает особое место среди крупнейших культурных событий России, объединяя в своей программе наследие Дягилева с современными интерпретациями и подходами. Фестиваль продолжает раскрывать многогранность и актуальность творчества Сергея Дягилева для современной публики, приглашая зрителей к диалогу с искусством мирового уровня.