Приглашаем вас на выступление белорусской джазовой группы "Little One", созданной в 2023 году. Команда стремительно завоевывает популярность на джазовой сцене, и теперь представит свой новый альбом, в который вошли оригинальные композиции в стилях джаза, contemporary и fusion.
Идея создания группы пришла в голову саксофонисту Артему Пузыренко, выпускнику Белорусского государственного университета культуры и искусств, в 2022 году. С первых концертов в "Little One" был сформирован постоянный состав, в который вошли талантливые музыканты:
Сначала композиции коллектива состояли из джазовых стандартов и трибьютов великих музыкантов, таких как Джо Хендерсон, Чарли Паркер и Карлос Жобим. Затем в репертуаре начали появляться авторские работы, в которых заметно выражен синтез музыкальных стилей различных исполнителей, от Курта Розенвинкеля до Джошуа Рэдмана.
Группа "Little One" активно участвует в джазовых фестивалях, тематических вечерах и сольных концертах. На сцене коллектива зрители смогут увидеть:
Не упустите возможность насладиться неповторимой атмосферой джаза в исполнении талантливых музыкантов!