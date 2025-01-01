Концерт белорусской джазовой группы "Little One"

Приглашаем вас на выступление белорусской джазовой группы "Little One", созданной в 2023 году. Команда стремительно завоевывает популярность на джазовой сцене, и теперь представит свой новый альбом, в который вошли оригинальные композиции в стилях джаза, contemporary и fusion.

Истоки и развитие

Идея создания группы пришла в голову саксофонисту Артему Пузыренко, выпускнику Белорусского государственного университета культуры и искусств, в 2022 году. С первых концертов в "Little One" был сформирован постоянный состав, в который вошли талантливые музыканты:

Никита Млечко — бас-гитара, Белорусский государственный университет культуры и искусств, Минск

— бас-гитара, Белорусский государственный университет культуры и искусств, Минск Микаэль Карнэвали — гитара, аранжировка и композиция, Аргентинский институт современной музыки, Буэнос-Айрес

— гитара, аранжировка и композиция, Аргентинский институт современной музыки, Буэнос-Айрес Ян Сапега — ударные, Амстердамская консерватория, Нидерланды

— ударные, Амстердамская консерватория, Нидерланды Владислав Козырев — фортепиано (присоединился в 2024 году), Белорусский государственный университет культуры и искусств, Минск

Музыкальный репертуар

Сначала композиции коллектива состояли из джазовых стандартов и трибьютов великих музыкантов, таких как Джо Хендерсон, Чарли Паркер и Карлос Жобим. Затем в репертуаре начали появляться авторские работы, в которых заметно выражен синтез музыкальных стилей различных исполнителей, от Курта Розенвинкеля до Джошуа Рэдмана.

Выступления и концерты

Группа "Little One" активно участвует в джазовых фестивалях, тематических вечерах и сольных концертах. На сцене коллектива зрители смогут увидеть:

Артем Пузыренко — саксофон, флейта

Микаэль Карнэвали — гитара

Владислав Козырев — фортепиано

Никита Млечко — бас

Ян Сапега — ударные

Не упустите возможность насладиться неповторимой атмосферой джаза в исполнении талантливых музыкантов!