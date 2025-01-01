Спектакль Little Mouse, или Сказка про полевую мышку, которая хотела стать настоящей леди

Сказка о Мисс Мауз: Веселая свадьба в театре

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, созданный по мотивам английской сказки, которая напоминает знаменитое стихотворение Самуила Маршака «Сказка о глупом мышонке». В центре повествования — простая, но наивная полевая мышка по имени Мисс Мауз, которая мечтает выйти замуж за истинного джентльмена.

Сюжет

Мисс Мауз привлекает внимание нескольких необычных претендентов. К её руке сватаются:

Мистер Кок — лётчик-петух с ярким характером;

— лётчик-петух с ярким характером; Мистер Донки — чистоплотный осёл, готовый на всё ради любви;

— чистоплотный осёл, готовый на всё ради любви; Мистер Кэт — льстивый кот с сладким голосом, который покоряет сердце нашей героини.

Однако, как это часто бывает в сказках, самый обаятельный из претендентов оказывается самым опасным. Мистер Кэт не только мечтает о свадьбе, но и о том, чтобы превратить Мисс Мауз в свою обеденную закуску. Но на помощь приходит верный друг Мистер Мол — молчаливый крот, которого Мисс Мауз никогда не рассматривала как возможного жениха.

Финал и мораль

История завершится весёлой свадьбой, где добро восторжествует, а злодей Мистер Кэт получит по заслугам. Мораль этой сказки проста и актуальна: цените тех, кто рядом с вами, и не забывайте о настоящей дружбе.

Не упустите возможность насладиться этой доброй и поучительной историей на театральной сцене! Подробности о датах и времени спектакля можно найти на сайте театра.