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Little Mouse, или Сказка про полевую мышку, которая хотела стать настоящей леди
Киноафиша Little Mouse, или Сказка про полевую мышку, которая хотела стать настоящей леди

Спектакль Little Mouse, или Сказка про полевую мышку, которая хотела стать настоящей леди

Постановка
ТриЧетыре 0+
Режиссер Светлана Дорожко
Продолжительность 35 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Сказка о Мисс Мауз: Веселая свадьба в театре

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, созданный по мотивам английской сказки, которая напоминает знаменитое стихотворение Самуила Маршака «Сказка о глупом мышонке». В центре повествования — простая, но наивная полевая мышка по имени Мисс Мауз, которая мечтает выйти замуж за истинного джентльмена.

Сюжет

Мисс Мауз привлекает внимание нескольких необычных претендентов. К её руке сватаются:

  • Мистер Кок — лётчик-петух с ярким характером;
  • Мистер Донки — чистоплотный осёл, готовый на всё ради любви;
  • Мистер Кэт — льстивый кот с сладким голосом, который покоряет сердце нашей героини.

Однако, как это часто бывает в сказках, самый обаятельный из претендентов оказывается самым опасным. Мистер Кэт не только мечтает о свадьбе, но и о том, чтобы превратить Мисс Мауз в свою обеденную закуску. Но на помощь приходит верный друг Мистер Мол — молчаливый крот, которого Мисс Мауз никогда не рассматривала как возможного жениха.

Финал и мораль

История завершится весёлой свадьбой, где добро восторжествует, а злодей Мистер Кэт получит по заслугам. Мораль этой сказки проста и актуальна: цените тех, кто рядом с вами, и не забывайте о настоящей дружбе.

Не упустите возможность насладиться этой доброй и поучительной историей на театральной сцене! Подробности о датах и времени спектакля можно найти на сайте театра.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
ТриЧетыре Санкт-Петербург, просп. Непокоренных, 11
11:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽

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