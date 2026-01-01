Концерт группы LITHIUM в Краснодаре

20 марта в Краснодаре в THE ROCK BAR состоится долгожданный концерт группы LITHIUM. Эта самобытная команда из Белгорода уже успела завоевать сердца зрителей по всей стране своим уникальным звучанием, которое гармонично сочетает традиции народной музыки и элементы современной альтернативы.

Программа мероприятия

Вы сможете насладиться как новыми композициями, так и любимыми треками группы. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Расписание

18:30 - Meet and Greet

19:00 - Открытие дверей

20:00 - Начало концерта

Приготовьтесь к незабываемой атмосфере и захватывающему звучанию! Ждем вас на концерте LITHIUM!