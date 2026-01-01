Оповещения от Киноафиши
Lithium
Киноафиша Lithium

Lithium

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт группы LITHIUM в Краснодаре

20 марта в Краснодаре в THE ROCK BAR состоится долгожданный концерт группы LITHIUM. Эта самобытная команда из Белгорода уже успела завоевать сердца зрителей по всей стране своим уникальным звучанием, которое гармонично сочетает традиции народной музыки и элементы современной альтернативы.

Программа мероприятия

Вы сможете насладиться как новыми композициями, так и любимыми треками группы. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Расписание

  • 18:30 - Meet and Greet
  • 19:00 - Открытие дверей
  • 20:00 - Начало концерта

Приготовьтесь к незабываемой атмосфере и захватывающему звучанию! Ждем вас на концерте LITHIUM!

Купить билет на концерт Lithium

Март
20 марта пятница
19:00
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а
от 700 ₽

