Спектакль Литературный вечер. Сергей Маковецкий

Литературный вечер с Сергеем Маковецким в Большом зале Петербургской филармонии

Приглашаем вас на уникальное событие – литературный вечер, посвященный 165-летию со дня рождения А.П. Чехова. Это мероприятие подарит зрителям возможность вновь погрузиться в мир творчества великого писателя.

Чтец

На сцене выступит известный актер Сергей Маковецкий, который мастерски передаст атмосферу чеховских произведений. Его интонации и эмоции сделают каждый текст живым и запоминающимся.

Музыкальное сопровождение

Звучание фортепиано добавит мероприятию особую нотку. Музыку к вечеру подготовил талантливый пианист Николай Мажара, который обеспечит гармоничное сопровождение чтению.

Значимое событие

Чехов – не только выдающийся драматург и прозаик, но и основоположник современного театра. Его произведения, наполненные глубокими человеческими переживаниями, остаются актуальными и сегодня. На литературном вечере планируется представить как всем известные рассказы, так и менее популярные, но не менее интересные произведения.

Не упустите шанс стать частью этого культурного события, которое объединит поклонников литературы и театра!