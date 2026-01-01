Спектакль Литературный вечер. Одиссея мужчин среднего возраста: Александр Бессонов

Новая юмористическая программа мастера короткой прозы Александра Бессонова

Новая юмористическая программа Александра Бессонова посвящена кризису среднего возраста у мужчин. В своем творчестве автор мастерски сочетает комедию и серьезные темы, поднимая вопросы, которые волнуют каждого мужчину в этом непростом возрасте.

Об авторе

Александр Бессонов — известный мастер короткой прозы из Новосибирска. Он является автором нескольких книг, среди которых «Чарли», «Добрее» и «Мадам». Последняя из них стала настоящим бестселлером 2023 года с тиражом более 20 000 экземпляров. Бессонов также стал победителем фестиваля «БеспринцЫпные чтения» с рассказом «Граф Монте-Кристо».

Заслуженные признания

Трогательные и наполненные светлым юмором истории Бессонова завоевали сердца его многочисленных подписчиков в социальных сетях. На сцене его рассказы с большим удовольствием читают известные резиденты «БеспринцЫпных чтений», такие как Катерина Шпица, Павел Деревянко и Максим Матвеев.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть новую программу Александра Бессонова, в которой он с юмором и иронией делится опытом преодоления кризиса среднего возраста. Это будет не только развлечение, но и возможность задуматься о важных аспектах жизни. Приходите и насладитесь уникальной атмосферой!