Спектакль Литературный вечер. Одиссея мужчин среднего возраста: Александр Бессонов

Новая программа мастера короткой прозы Александра Бессонова в Glavstandup Hall Москва

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — программу «Одиссея мужчины среднего возраста или путевые заметки» от талантливого автора и исполнителя Александра Бессонова. В этой захватывающей истории мифические герои отправляются в путешествие по городам с литературными вечерами.

Необычные встречи на пути

В ходе своих приключений герои сталкиваются с удивительными персонажами. Среди них — проводница Горгона, одноглазый охранник в караоке-клубе и сладкоголосые Сирены из Калининграда. Эти встречи наполняют программу яркими эмоциями и неожиданными поворотами сюжета.

Семейные заботы и ожидания

Тем временем, дома их ждут жёны, к которым выстроилась очередь из женихов. Это добавляет интриги и комизма в повествование, заставляя зрителей задуматься о вечных темах любви и преданности.

О авторе

Александр Бессонов — мастер короткой прозы из Новосибирска. Он известен своими книгами «Чарли», «Добрее» и «Мадам», а также победой на фестивале «БеспринцЫпные чтения» с рассказом «Граф Монте-Кристо». Его трогательные истории, полные светлого юмора, уже успели завоевать сердца многочисленных подписчиков в социальных сетях.

Популярность и признание

Книга «Мадам» стала одной из самых продаваемых в 2023 году, с тиражом более 20 000 экземпляров. Рассказы Александра с радостью читают на сцене такие резиденты «БеспринцЫпных чтений», как Катерина Шпица, Павел Деревянко и Максим Матвеев.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного театрального путешествия! Ждем вас на программе «Одиссея мужчины среднего возраста или путевые заметки»!