Литературный квартирник П. Полякова и А. Войналовича. Куда приводит детство
Литературный квартирник П. Полякова и А. Войналовича. Куда приводит детство

Возраст 16+

О выставке

Литературный квартирник с Павлом Поляковым и Антоном Войналовичем

Приглашаем вас на уникальное событие — литературный квартирник, организованный Театральной компанией «Гамма». Это особый вечер, где артистам будет предоставлена возможность читать любимые фрагменты из книг своего детства. На сцене вас ждут Павел Поляков и Антон Войналович, которые поделятся своими детскими воспоминаниями и впечатлениями о прочитанных произведениях.

Чтение и воспоминания

Во время квартирника артисты будут читать не только из классических произведений, но и из современных книг, которые оставили след в их сердцах. Их встречи с литературой в детстве сформировали не только их личные предпочтения, но и творческое восприятие. Это прекрасная возможность для зрителей вспомнить свои любимые книги и поделиться алиментами личного опыта.

Музыка и атмосферу вечера

Для создания теплой и уютной атмосферы в программе предусмотрены музыкальные номера. Музыка станет приятным дополнением к литературным чтениям, позволяя зрителям насладиться вечерним временем в дружеском кругу.

Присоединяйтесь!

Не упустите возможность стать частью этого литературного вечера. Поделитесь своими впечатлениями и, возможно, встретите новых друзей, которые, как и вы, любят литературу.

Купить билет на выставка Литературный квартирник П. Полякова и А. Войналовича. Куда приводит детство

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
7 апреля вторник
20:30
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 500 ₽

