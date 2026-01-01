Спектакль «Знай себе цену». Литературный концерт Александра Райна

Приглашаем вас на незабываемый вечер с безумно доброй и смешной программой от писателя Александра Райна и актера Владимира Лесных. В этот раз артисты порадуют зрителей уморительными и трогательными историями, которые будут звучать в сопровождении музыки фортепиано.

В программе представлены рассказы, касающиеся вопросов, знакомых каждому из нас: «А чего я в действительности стою?» Эти забавные и мечтательные герои помогают понять, что каждый из нас бесценен. Это действительно уникальное литературное шоу, подходящее для всей семьи!

В финале вечера у вас будет возможность приобрести книги автора и получить автограф на память.