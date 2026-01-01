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«Знай себе цену». Литературный концерт Александра Райна
Билеты от 1700₽
Киноафиша «Знай себе цену». Литературный концерт Александра Райна

Спектакль «Знай себе цену». Литературный концерт Александра Райна

6+
Возраст 6+
Билеты от 1700₽

О спектакле

Новая программа от дуэта Александра Райна и Владимира Лесных

Приглашаем вас на незабываемый вечер с безумно доброй и смешной программой от писателя Александра Райна и актера Владимира Лесных. В этот раз артисты порадуют зрителей уморительными и трогательными историями, которые будут звучать в сопровождении музыки фортепиано.

В программе представлены рассказы, касающиеся вопросов, знакомых каждому из нас: «А чего я в действительности стою?» Эти забавные и мечтательные герои помогают понять, что каждый из нас бесценен. Это действительно уникальное литературное шоу, подходящее для всей семьи!

В финале вечера у вас будет возможность приобрести книги автора и получить автограф на память.

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Октябрь
4 октября воскресенье
14:00
Пространство «Музосфера» Москва, Гоголевский б-р, 8
от 1700 ₽
В других городах
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29 октября четверг
19:00
Дом еврейской культуры ЕСОД Санкт-Петербург, Б.Разночинная, 25а
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