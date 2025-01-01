Моноспектакль Ксении Алферовой в Театре Булгакова «Мой Маяковский»

Приглашаем вас на уникальный моноспектакль Ксении Алферовой «Литературные посиделки с Ксенией Алферовой. Мой Маяковский». Это поэтичное путешествие в мир творчества одного из самых ярких и противоречивых русских поэтов — Владимира Маяковского.

О спектакле

Ксения Алферова делится своими переживаниями и эмоциями, связанными с любовной лирикой Маяковского. «Когда-то давно, еще девушкой, я влюбилась в его стихи! Потом увидела его портрет и ахнула: «Батюшки мои, что за мужчина!» — вспоминает она. Этот спектакль откроет вам глубину не только его творчества, но и личной жизни.

Эмоции и открытия

В спектакле Ксения приоткрывает душу поэта, который, несмотря на свою известность и харизму, был нежным, ранимым и одиноким. Вдохновленная его безудержной энергией, актриса стремится передать зрителям тот заряд, который когда-то сама испытала, читая его стихи. «Не знаю, как дотерпеть до встречи с вами!» — говорит Ксения, приглашая зрителей на встречу, где стихотворения оживают через ее исполнение.

Почему стоит посетить

Спектакль — это не просто чтение стихов, а полноценный художественный опыт, позволяющий глубже понять и почувствовать Маяковского. Это возможность соприкоснуться с его миром, увидеть его глазами и прочувствовать каждую строку. Не упустите шанс стать свидетелем этого волшебного момента!

Приходите на «Литературные посиделки с Ксенией Алферовой» и откройте для себя Маяковского заново!