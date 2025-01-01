Лекция о Булгакове в Москве

Приглашаем вас на уникальную встречу, которая пройдет в рамках Литературных посиделок с Ксенией Алферовой. Рассказ о Михаиле Булгакове состоится 18 октября в Театре им. Булгакова. Это событие обещает быть насыщенным, интересным и глубоким.

Погружение в мир Булгакова

Ксения Алферова делится своим восприятием Булгакова: «Сложный, во многом противоречивый, ни на кого не похожий…». У зрителей будет возможность взглянуть на непревзойденного автора произведения «Мастер и Маргарита» с новыми глазами. Этот роман, как и сам Булгаков, окружён мифами и домыслами, которые, как правило, далеки от истины.

Исторический контекст

Кроме того, встреча станет поводом для размышлений о трагическом времени, когда в нашей стране уничтожалось всё лучшее. Понимание исторических событий играет ключевую роль в осмыслении современности. Зрители смогут обсудить, какие уроки следует извлечь из прошлого и какой путь выбрать в будущем.

Глубокий и важный разговор

Литературные посиделки с Ксенией Алферовой нацелены на искренний и важный разговор о нашей культуре, о том, что мы потеряли и куда движемся. Присоединяйтесь к нам, чтобы вдохновиться идеями великого писателя и углубить своё понимание Булгакова и его наследия.