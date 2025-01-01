Спектакль Литературно-театральный проект «Два по пятьдесят»

«Два по пятьдесят» — вечер с Константином Хабенским и Александром Цыпкиным в Санкт-Петербурге

1 ноября 2025 года в рамках уникального проекта «БеспринцЫпные чтения» состоится долгожданное событие — программа под названием «Два по пятьдесят». В этот вечер зрители смогут насладиться лучшими рассказами, которые творческий дуэт Хабенского и Цыпкина представлял публике с 2016 года. По словам Александра Цыпкина, «будет весело и иногда грустно, но точно светло!»

О проекте «БеспринцЫпные чтения»

«БеспринцЫпные чтения» — это один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последних лет. В его рамках современные российские писатели читают свои произведения со сцены, а помогают им в этом ведущие российские актеры.

Проект был запущен в 2016 году писателем Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц. К ним присоединились главный редактор журнала Maxim Александр Маленков и лауреат Русского Букера Александр Снегирев. За два года было проведено более ста чтений в двенадцати странах мира, на которых звучали произведения не только основателей проекта, но и таких авторов, как Наринэ Абгарян, Марина Степнова, Андрей Аствацатуров, Маша Трауб, Саша Филипенко, Евгений Чеширко и многих других.

Участники проекта

В проекте принимают участие ведущие российские актеры, среди которых Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Евгений Стычкин, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Николай Фоменко, Катерина Шпица, Павел Табаков и другие.

Места проведения

В Москве «БеспринцЫпные чтения» проходят в таких знаковых местах, как Гоголь-Центр, Электротеатр Станиславский, Театр на Страстном и Театр Мюзикл.

Цели и задачи проекта

Основная цель «БеспринцЫпных чтений» — продвижение современной российской литературы как в стране, так и за ее пределами. Это уникальная возможность для зрителей увидеть и услышать любимых авторов и актеров в необычном формате.

Не упустите шанс стать частью этого литературного события, которое обещает подарить незабываемые эмоции и впечатления!