Спектакль Литературно-музыкальный вечер поэзии Серебряного века народной артистки РФ Ирины Пеговой

Поэтический вечер с Ириной Пеговой в Капелле

Литературно-музыкальный вечер посвящен поэзии Серебряного века. В программе прозвучат стихи таких мастеров, как М. Цветаева, А. Ахматова и Б. Пастернак. Это великолепные произведения будут исполнять талантливая актриса театра и кино, народная артистка РФ, лауреат премии «Золотая маска» — Ирина Пегова.

Ирина Пегова — одна из самых ярких и неординарных актрис современности. Она выделяется харизматичной внешностью и глубоким проникновением в образы своих персонажей. Зрители знают и любят ее великолепные роли в фильмах, таких как «Прогулка», «Космос как предчувствие», «Подруга особого назначения» и многих других.

Музыкальное сопровождение

В этот вечер Ирину Пегову будет сопровождать ансамбль Rock'o'Co под управлением Дениса Калинского. Музыка добавит особую атмосферу вечеру, создавая единение слов и звуков.

Не упустите возможность насладиться поэзией и искусством в одном вечере!