Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Литературно-музыкальный проект «Авторское чтение»
Билеты от 500₽
Киноафиша Литературно-музыкальный проект «Авторское чтение»

Литературно-музыкальный проект «Авторское чтение»

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Литературно-музыкальный проект «Авторское чтение» в московском клубе Эссе

Литературно-музыкальный проект «Авторское чтение» предлагает уникальное сочетание литературы и музыки в одном мероприятии. Это событие привлекает внимание любителей обоих искусств и представляет собой инновационное взаимодействие между писателями и музыкантами.

Что ожидать на мероприятии?

Проект объединяет творчество талантливых авторов и исполнителей, создавая атмосферу вдохновения и креативности. Участники смогут насладиться живыми чтениями значимых литературных произведений, которые будут сопровождаться музыкальными номерами, создающими особое настроение.

Для кого предназначено мероприятие?

Это событие будет интересно не только любителям литературы и музыки, но и всем, кто ищет новые культурные впечатления. «Авторское чтение» — это идеальная возможность окунуться в мир искусства, открывая для себя новые грани творчества.

Не упустите шанс!

Погружение в атмосферу литературно-музыкального проекта станет незабываемым опытом, оставляющим множество приятных впечатлений. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события!

Купить билет на концерт Литературно-музыкальный проект «Авторское чтение»

Помощь с билетами
Декабрь
20 декабря суббота
15:00
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 500 ₽

В ближайшие дни

Жесткий стендап
18+
Юмор
Жесткий стендап
26 декабря в 23:00 Standup Club на Трубной
от 900 ₽
Monday relax Jazz: идеальный старт недели
12+
Джаз
Monday relax Jazz: идеальный старт недели
2 февраля в 20:00 Jam Club
от 1000 ₽
Александр Малинин
18+
Эстрада
Александр Малинин
19 марта в 21:00 Petter
от 9500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше