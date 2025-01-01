Документальная постановка, посвященная воспоминаниям узников концлагерей 1941-1945 гг.

Театр им. Булгакова приглашает зрителей на уникальную литературную композицию, основанную на документальных воспоминаниях малолетних узников концлагерей 1941-1945 годов. Этот спектакль — мощный эмоциональный опыт, который заставляет задуматься о трагических страницах нашей истории.

Что вас ждет?

В спектакле «Голоса невидимых» поднимаются вопросы, касающиеся человеческой стойкости, страха и надежды. Зрители смогут услышать реальные истории, которые были собраны из архивов и воспоминаний. Эта композиция — дань памяти тем, кто пережил ужасы войны и концлагерей.

Театрализованная экскурсия

Кроме того, в программе есть фрагмент театрализованной экскурсии, которая расскажет о последних днях жизни семьи Романовых и исследует творчество великого русского писателя А.П. Чехова. Это позволит зрителям погрузиться в атмосферу исторических событий и лучше понять культурный контекст эпохи.

Команда спектакля

Художественные руководители проекта — Иван Пирожков и Елена Пирожкова, которые также выступили в роли режиссера. Их опыт и видение делают этот спектакль особенно значимым и запоминающимся.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого важного театрального события. Спектакль пройдет в театре им. Булгакова. Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассе.