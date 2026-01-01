Спектакль Литературная гостиная

Литературная гостиная в театре Вахтангова

В Арт-кафе театра Вахтангова состоится встреча литературного объединения «Литературная гостиная», более известного как «ЛитГост». Этот проект был основан Дмитрием Кравченко, выпускником экономического вуза, в 2014 году в Ростове, а затем успешно переехал в Москву.

«ЛитГост» активно привлекает поэтов и любителей поэзии. На встречах звучат стихотворения резидентов, которые часто вызывают сильные эмоции у слушателей. Каждое мероприятие становится настоящим событием, где поэзия становится средство передачи самых глубоких чувств.

Открытость формата

Проект «ЛитГост» известен своим разнообразием форматов: от камерных квартирников до поэтических спектаклей, от открытых микрофонов до музыкально-поэтических шоу. Это позволяет создавать уникальную атмосферу, в которой любая встреча становится ярким событием.

Трепетное отношение к поэзии

Каждый вечер с ЛитГост – это не просто литературные чтения; это сообщество единомышленников, для которых поэзия стала образом жизни и искренним языком души. Участники и зрители нередко испытывают глубокие чувства, находя в стихах резидентов отражение своих собственных переживаний.

Если вы цените поэзию, которая трогает до глубины души, то это мероприятие обязательно стоит посетить. Откройте для себя мир чувств и эмоций вместе с «Литературной гостиной»!