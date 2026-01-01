Спектакль Литературная гостиная

Литературная встреча в честь Булата Окуджавы

К 100-летию со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы мы приглашаем вас на теплую, камерную встречу друзей в литературной гостиной театра. Это уникальное мероприятие объединяет литературу и музыку, позволяя зрителям открыть для себя мир поэзии и песен Окуджавы.

О спектакле Губернского театра

Наш спектакль рассказывает о щемящей любви и вере, которые звучат в каждом произведении самого Окуджавы. Мы погружаемся в атмосферу маленьких московских улочек и старых дворов, исследуя чувства, надежды и сомнения, присущие каждому человеку. Здесь сложность и красота жизни переплетаются, создавая уникальный оркестр эмоций.

В основу программы легли ранние стихи и песни Булата Окуджавы, написанные в конце 50-х и 60-х годов прошлого века. Этот репертуар будет особенно интересен любителям литературы и музыки того времени.

Важно знать

Обращаем ваше внимание, что вход в зрительный зал после третьего звонка строго запрещен. Мы рекомендуем прибыть в театр не позднее чем за 15 минут до начала мероприятия.