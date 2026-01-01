Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Литературная гостиная
Билеты от 2000₽
Киноафиша Литературная гостиная

Спектакль Литературная гостиная

Постановка
Губернский театр 12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Литературная встреча в честь Булата Окуджавы

К 100-летию со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы мы приглашаем вас на теплую, камерную встречу друзей в литературной гостиной театра. Это уникальное мероприятие объединяет литературу и музыку, позволяя зрителям открыть для себя мир поэзии и песен Окуджавы.

О спектакле Губернского театра

Наш спектакль рассказывает о щемящей любви и вере, которые звучат в каждом произведении самого Окуджавы. Мы погружаемся в атмосферу маленьких московских улочек и старых дворов, исследуя чувства, надежды и сомнения, присущие каждому человеку. Здесь сложность и красота жизни переплетаются, создавая уникальный оркестр эмоций.

В основу программы легли ранние стихи и песни Булата Окуджавы, написанные в конце 50-х и 60-х годов прошлого века. Этот репертуар будет особенно интересен любителям литературы и музыки того времени.

Важно знать

Обращаем ваше внимание, что вход в зрительный зал после третьего звонка строго запрещен. Мы рекомендуем прибыть в театр не позднее чем за 15 минут до начала мероприятия.

Купить билет на спектакль Литературная гостиная

Помощь с билетами
Апрель
7 апреля вторник
19:00
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Кофейная кантата
6+
Музыка
Кофейная кантата
10 июня в 19:00 Геликон-опера
Билеты
Контора
12+
Комедия
Контора
3 марта в 19:00 КЦ «Меридиан»
Билеты
В детской
6+
Детский Музыка
В детской
14 марта в 15:00 Детский музыкальный театр юного актера
от 700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше