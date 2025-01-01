Меню
Листки из сожженной тетради
Листки из сожженной тетради

Спектакль Листки из сожженной тетради

16+
Режиссер Павел Тихомиров
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
О спектакле

Спектакль о поэте: новое восприятие Есенина

Спектакль «Листки из сожженной» — это не просто рассказ о великом поэте Сергея Есенина. Это своеобразная авантюра, требующая не только глубоких знаний о его жизни, но и чутья к его поэтическому слову. Взяться за такое непростое дело — значит столкнуться с многочисленными вызовами: от поиска нужной формы повествования до создания верной интонации.

Творческий коллектив

Режиссер Павел Тихомиров и его команда актеров, среди которых Людмила Титова, Наталия Красноярская, Анна Гуляренко, Лидия Матасова и другие, несут в спектакле любовь к своему герою. Эта любовь помогает создать живое, а не банальное произведение. Во время представления зритель премиально чувствует, что актеры объединены не только профессиональной целью, но и сильной дружбой. Именно это взаимодействие создает атмосферу, которая увлекает зрителя.

Значение спектакля

Спектакль о Есенине вызывает желание вновь ознакомиться с его творчеством. Это становится импульсом для тех, кто захочет снять с полки забытый томик его стихов, переосмыслить прочитанное или даже обсудить актёрские интерпретации с участниками шоу. Зрители уходят из зала с новыми эмоциями и глубокими размышлениями о поэзии и о том, как она переплетается с жизнью.

«Листки из сожженной» — это совершенно уникальное театральное событие. Оно помогает нам не только вспомнить о наследии Есенина, но и понять, как это наследие актуально сегодня. Ассоциации, которые возникают у зрителей во время спектакля, стоят многого, ведь такое искусство способно заставить задуматься о важном.

