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Лист. Виртуоз века
Киноафиша Лист. Виртуоз века

Лист. Виртуоз века

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт «Лист. Виртуоз века» в новосибирской филармонии

В Камерном зале Новосибирской филармонии пройдет уникальный концерт, посвященный выдающемуся композитору и пианисту Францу Листу. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех ценителей музыки.

Франц Лист — не только один из самых значительных музыкантов XIX века, но и настоящая музыкальная легенда. Его вклад в развитие фортепианной музыки сложно переоценить. Он произвел революцию в технике игры, сделал множество аранжировок и композиций, которые до сих пор вызывают восхищение.

На концерте вы сможете услышать известные произведения Листа, которые исполнят талантливые музыканты. Они поделятся своими интерпретациями и мастерством игры. Мастера, участвующие в выступлении, уже успели завоевать признание как в России, так и за рубежом.

Не упустите возможность насладиться волшебными звуками фортепиано и окунуться в мир классической музыки. Концерт «Лист. Виртуоз века» станет отличной возможностью для знакомства с выдающимися произведениями, а также для новых открытий в музыке.

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Ноябрь
13 ноября пятница
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32

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