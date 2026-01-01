Концерт «Лист. Виртуоз века» в новосибирской филармонии

В Камерном зале Новосибирской филармонии пройдет уникальный концерт, посвященный выдающемуся композитору и пианисту Францу Листу. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех ценителей музыки.

Франц Лист — не только один из самых значительных музыкантов XIX века, но и настоящая музыкальная легенда. Его вклад в развитие фортепианной музыки сложно переоценить. Он произвел революцию в технике игры, сделал множество аранжировок и композиций, которые до сих пор вызывают восхищение.

На концерте вы сможете услышать известные произведения Листа, которые исполнят талантливые музыканты. Они поделятся своими интерпретациями и мастерством игры. Мастера, участвующие в выступлении, уже успели завоевать признание как в России, так и за рубежом.

Не упустите возможность насладиться волшебными звуками фортепиано и окунуться в мир классической музыки. Концерт «Лист. Виртуоз века» станет отличной возможностью для знакомства с выдающимися произведениями, а также для новых открытий в музыке.