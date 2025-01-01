Меню
Республиканский немецкий драматический театр
Продолжительность 1 час 15 минут

Спектакль «Лист подарочной бумаги» в Немецком театре Алматы

Спектакль идет на русском языке и рассказывает трогательную и добрую историю одной семьи, написанную Эриком Миттерером. Это почти автобиографическая пьеса о тех, кто оказался в эпицентре жизненных перемен и проблем.

Тематика и актуальность

Действие происходит в послевоенные пятидесятые годы, однако представленные вопросы остаются актуальными и в 21 веке. Как справиться с душевными травмами и одиночеством? Где найти опору в условиях глобальных политических и социальных изменений? Почему так сложно порой найти общий язык между разными поколениями?

Символика и глубина

Витрина киоска, в котором живет главный герой, представляет собой старую, пыльную, заполненную ненужным хламом конструкцию. Этот образ служит символом восприятия жизни и взглядом на прошлое и настоящее. Героям придется научиться разглядывать, слышать и понимать друг друга сквозь слои времени и боли. Их стремление сохранить самые важные ценности — человеческие отношения и любовь — будет основой для их дальнейшей жизни.

О пьесе

Пьеса «Лист подарочной бумаги» заслужила признание не только в странах, языком которых является русский, но и на международной театральной арене. Эрика Миттерера часто воспринимают как мастера создания глубоких эмоциональных связей между персонажами и зрителями, что делает его работы особенно запоминающимися.

Декабрь
13 декабря суббота
18:00
Республиканский немецкий драматический театр г. Алматы, ул. Папанина 70/1
от 3000 ₽

