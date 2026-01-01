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lissa
Билеты от 1200₽
Киноафиша lissa

lissa

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте

Концерт группы Lissa в Правда БАР

Не пропустите незабываемый концерт группы Lissa в Правда БАР! Эти талантливые музыканты подарят зрителям мощные эмоции и уникальные музыкальные впечатления. Группа сочетает в себе энергичный рок и мелодичный поп, что делает их выступления яркими и запоминающимися.

Формат вечера

Концерт начнётся с живого исполнения популярных хитов, а также новых композиций, которые вскоре попадут в музыкальные чарты. Зрители смогут увидеть не только традиционную концертную программу, но и поучаствовать в интерактивных моментах, которые сделают вечер ещё более увлекательным.

Почему стоит прийти?

Группа Lissa – это не просто музыканты, это настоящие кумиры молодежи. Их музыка находит отклик в сердцах слушателей и формирует атмосферу настоящего праздника. Уникальные тексты, зажигательные ритмы и charismatic выступления создали им репутацию одной из самых ярких групп на музыкальной сцене.

Где и когда?

Правда БАР – одно из самых популярных мест для проведения концертов в городе. Здесь царит дружеская атмосфера и царит дух независимой музыки. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Убедитесь, что ваш вечер заполнен живой музыкой и эмоциями.

Следите за анонсами, чтобы не пропустить это событие!

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Октябрь
24 октября суббота
19:00
Pravda Москва, Варшавское ш., 26, стр. 12
от 1200 ₽

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